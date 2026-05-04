القيادة المركزية الأميركية: مدمرات في الخليج لدعم “عملية الحرية” واستئناف الملاحة في هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تمركزت في منطقة الخليج بعد عبورها مضيق هرمز، وذلك في إطار دعم ما وصفته بـ“عملية الحرية”.

وأضافت القيادة أن القوات الأميركية تسهم بشكل نشط في جهود إعادة استئناف حركة الملاحة التجارية في المضيق، وتدعم عمليات تأمين واستقرار خطوط الشحن البحري في المنطقة.

التحرك الأميركي يتركّز على تعزيز أمن الملاحة البحرية في هرمز وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

