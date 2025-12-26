القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن تنفيذ غارة في نيجيريا

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) تنفيذ غارة جوية دقيقة ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش في ولاية سوبوتو شمال غرب نيجيريا، وذلك بناءً على طلب رسمي من السلطات النيجيرية.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان إن الغارة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ودعم الشركاء الإقليميين في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

وأضاف البيان أن الضربات الفتاكة ضد تنظيم داعش تُظهر قوة الجيش الأمريكي وجاهزيته، كما تعكس في الوقت نفسه التزام الولايات المتحدة بالقضاء على التهديدات الإرهابية التي تستهدف المصالح والمواطنين الأمريكيين، إضافة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت القيادة الأمريكية أن العمليات العسكرية ستتواصل بالتنسيق مع الحلفاء، لمنع التنظيمات الإرهابية من إعادة تنظيم صفوفها أو توسيع نفوذها في إفريقيا.

