القناة 13: رئيس الأركان الإسرائيلي يوصي بإبلاغ واشنطن بضرورة استئناف العمليات ضد إيران

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أوصى بتوجيه رسالة إلى الولايات المتحدة تدعو إلى ضرورة استئناف القتال ضد إيران، في حال استمرار التهديدات الإقليمية.

وبحسب ما نقلته القناة، تأتي هذه التوصية في سياق نقاشات أمنية داخلية تتعلق بتطورات الملف الإيراني والتصعيد في المنطقة، وسط ضغوط عسكرية وسياسية متزايدة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.