القناة 12: دوي انفجارات مرتقب في الجليل والجولان نتيجة نشاط عسكري إسرائيلي

نقلت القناة 12 العبرية عن بلاغ موجه إلى سكان شمال إسرائيل، أنه يُتوقع سماع دوي انفجارات قوية خلال الساعات القادمة في مناطق الجليل والجولان.

وأوضح البلاغ أن هذه الأصوات ناتجة عن نشاط ميداني للجيش الإسرائيلي يهدف إلى تدمير بنية تحتية قتالية تم إعدادها مسبقاً، مؤكداً أن الحدث لا يستوجب تغيير تعليمات الطوارئ المعمول بها حالياً في تلك المناطق.

