العملة السورية الجديدة: المركزي يحسم الجدل

أفادت منصة “تأكد”، الخميس، نقلا عن المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي، بأن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها النماذج الرسمية للعملة السورية الجديدة “غير صحيحة”.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنصة أن جميع ما تم تداوله من التصاميم لا يمت للواقع بصلة، مؤكدا أن التفاصيل الفنية وآلية التبديل ستطرح بشكل شفاف ومفصل خلال مؤتمر صحفي ممهد لهذه المرحلة النقدية المحورية.

تدشين مرحلة “سوريا الجديدة” في يناير 2026

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن عملية طرح الأوراق النقدية الجديدة لتكون بديلا عن العملة الحالية ستنطلق رسميا في الأول من يناير لعام 2026.

وأشار الحصرية، في بيان نقلته وكالة “سانا”، إلى صدور المرسوم رقم (293) لعام 2025، الذي يؤسس لولادة نظام نقدي جديد، ويهدف إلى إحلال العملة بدلا من تلك الصادرة في عهد النظام السابق، وذلك كخطوة راسخة نحو تحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي بعد مرحلة التحرير.

عملة بدون صور لدعم القدرة الشرائية

وبحسب الرؤية التي طرحها المصرف المركزي، فإن العملة الجديدة ستصدر بست فئات مالية، وستكون خالية تماما من الصور والرموز الشخصية، بما يجسد السيادة المالية للدولة ويعكس مظاهر الحضارة السورية المشتركة.

وتسعى هذه الخطوة بشكل أساسي إلى دعم الليرة السورية ومواجهة التضخم الذي انهك القدرة الشرائية للمواطنين طيلة أربعة عشر عاما من الصراع، متعهدا بأن تكون عملية الاستبدال “سلسة ومنظمة” لتفادي أي ارتدادات سعرية في الأسواق.

رمزية السيادة المالية بعد التحرير

وشدد الحصرية على أن هذا الإنجاز النقدي يمثل لحظة تاريخية تكمل السيادة السياسية التي تحققت بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.

واعتبر حاكم المصرف أن العملة الجديدة ليست مجرد أداة للتبادل، بل هي عنوان لمرحلة تبني سوريا الجديدة بتعاون الجميع، وفرصة حقيقية لإعادة الثقة في المنظومة المالية المحلية، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

