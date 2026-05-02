الصين: نرفض العقوبات الأميركية على نفط إيران ونعتبرها “تقييدًا غير مبرر”

أعلنت وزارة التجارة الصينية وزارة التجارة الصينية أنها لا تعترف بالعقوبات الأميركية المفروضة على استيراد النفط الإيراني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُقيّد الشركات الصينية بشكل غير عادل.

وأضافت الوزارة أن العقوبات الأميركية المتعلقة بالنفط الإيراني تؤثر سلبًا على حركة التجارة وتُشكل تدخّلًا غير مبرر في العلاقات الاقتصادية بين الدول، في إشارة إلى استمرار الخلافات بين بكين وواشنطن حول ملف الطاقة والعقوبات المفروضة على طهران.

