غيوم الحرب تتكثّف بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ الولايات المتحدة بدأت سحب قوات من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إطار إجراء احترازي، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا التطور بعدما قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ«رويترز»، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن طهران وجّهت تحذيرات إلى الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية، مؤكّدًا أنّ هذه القواعد ستكون أهدافًا مباشرة في حال تعرّضت إيران لهجوم أميركي.

وتعكس هذه التصريحات المتبادلة تصعيدًا خطيرًا ينذر بتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.