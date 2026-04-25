الرئيس الإيراني: هزائم أميركا في إيران يجب أن تكون عبرة للمستكبرين

أكد الرئيس الإيراني أنّ بلاده تعتبر ما وصفه بـ”هزائم الولايات المتحدة” في مناطق مختلفة، ومنها جنوب أصفهان، جزءًا من سجلّ المواجهة التاريخية مع إيران، مشددًا على أنّ هذه الهزائم يجب أن تشكّل درسًا وعبرة لما سماهم “المستكبرين” في العالم.

وأشار إلى أنّ إيران مستمرة في نهجها الرافض للهيمنة، معتبرًا أنّ التجارب السابقة أثبتت فشل محاولات الضغط والتدخل الخارجي في تغيير سياسات بلاده، ومؤكدًا تمسّك طهران بمواقفها على الساحة الدولية.

