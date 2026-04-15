الرئيس الإيراني: طهران تدعو إلى الاستقرار وتعزّز نهج الحوار البنّاء



أكد مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو زعزعة الاستقرار، مشدّدًا على تمسّك طهران بنهج الحوار والتعاون مع مختلف دول العالم.

وأوضح بزشكيان في تصريح رسمي أن إيران تؤمن بأهمية الدبلوماسية والتفاعل البنّاء في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، معتبرًا أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن بلاده تدعو إلى تعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام وتخفيف حدّة التوتر في المنطقة

