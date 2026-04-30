الرئيس الإيراني: رفض للإملاءات وتحذير من التوتر في المياه الإقليمية

أكد الرئيس الإيراني أن المياه الإقليمية ليست مجالًا لفرض إملاءات أحادية، بل تُعد جزءًا من النظام الدولي، مشددًا على أن أمنها يقوم على التعاون بين الدول.

وأشار إلى أن “العدو” غيّر نهجه وانتقل إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية وفرض حصار بحري على بلاده وشعبها، في إشارة إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

كما حذّر من أن الوجود الأجنبي في هذه المياه يزيد من حدة التوتر ويُسهم في زعزعة الاستقرار، معتبرًا أنه لا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي

