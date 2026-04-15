الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة طعن قرب رفافا في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة رفافا في الضفة الغربية، مشيرًا إلى تحييد المهاجم دون تسجيل أي إصابات في صفوف قواته.

وأوضح في بيان أن الحادثة وقعت بالقرب من المنطقة، حيث تعاملت القوات الإسرائيلية مع المنفذ على الفور، مؤكدًا أن الأوضاع باتت تحت السيطرة، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات العملية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.