البيت الأبيض: إدارة ترامب لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام

أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح لقناة CBS أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترفض اعتماد وسائل الإعلام كمنصة للتفاوض أو تبادل الرسائل السياسية، مشددة على أن القنوات الرسمية والدبلوماسية هي الإطار الوحيد لأي محادثات.

وأضافت المتحدثة أن الإدارة الأميركية “لا تدخل في مفاوضات عبر الإعلام”، في إشارة إلى الجدل المتصاعد حول الملفات الخارجية الحساسة.

ويأتي هذا التصريح وسط توتر سياسي متزايد ومتابعة إعلامية مكثفة لمواقف واشنطن من عدة قضايا دولية.

