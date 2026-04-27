البحرين تعلن قرارًا بشأن الجنسية

Published: dayين ago
أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن سحب الجنسية من 69 شخصًا، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”دعمهم للهجمات الإيرانية”.
وذكرت الوزارة أن القرار جاء في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بحق من يُشتبه بتورطهم في أنشطة تهدد أمن واستقرار البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الأنشطة أو الأدلة المرتبطة بها.
ويأتي هذا الإعلان في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث تشدد السلطات البحرينية باستمرار على اتخاذها إجراءات صارمة تجاه أي تهديدات تمس الأمن الوطني.

