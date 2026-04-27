البحرين تعلن قرارًا بشأن الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن سحب الجنسية من 69 شخصًا، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”دعمهم للهجمات الإيرانية”.

وذكرت الوزارة أن القرار جاء في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بحق من يُشتبه بتورطهم في أنشطة تهدد أمن واستقرار البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الأنشطة أو الأدلة المرتبطة بها.

ويأتي هذا الإعلان في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث تشدد السلطات البحرينية باستمرار على اتخاذها إجراءات صارمة تجاه أي تهديدات تمس الأمن الوطني.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.