البابا لاوون: من يشنّون الحروب لصوص يسرقون مستقبل السلام في العالم

أطلق البابا لاوون الرابع عشر مواقف قوية خلال عظته الأسبوعية اليوم الأحد، واصفاً من يشنّون الحروب ويستأثرون بموارد الأرض بأنهم “لصوص يسرقون مستقبل السلام من البشرية”.

وتزامنت تصريحاته مع إحياء الذكرى الأربعين لكارثة مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا، حيث حذّر من المخاطر المستمرة للطاقة النووية، داعياً إلى استخدامها “بمسؤولية وحكمة” لخدمة الحياة والسلام.

وقال البابا إن كارثة تشيرنوبل تركت “ندبة عميقة في الضمير الإنساني”، مؤكداً أن ما حدث يجب أن يبقى تحذيراً دائماً من مخاطر التقنيات القوية إذا أسيء استخدامها.

كما شدد على ضرورة إنهاء الحروب ونهب الموارد، معتبراً أن ذلك يحرم العالم من فرصة مستقبل يسوده الاستقرار والسكينة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.