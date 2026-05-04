الإمارات: اعتراض 3 صواريخ إيرانية فوق المياه الإقليمية وسقوط رابع في البحر

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها رصدت أربعة صواريخ يُعتقد أنها أُطلقت من إيران، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع ثلاثة منها فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر.

وأضافت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار داخل الدولة، مشيرة إلى أن الأنظمة الدفاعية تواصل مراقبة الأجواء والتعامل مع أي تهديد محتمل.

