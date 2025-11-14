الأمن الفدرالي الروسي يكشف مخططًا أوكرانيًا لاغتيال في موسكو… كاميرا داخل إناء زهور وتجنيد 4 أشخاص

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي تفاصيل إحباط مخطط اغتيال في موسكو، قال إن الاستخبارات الأوكرانية كانت تقف وراءه، مستخدمة أساليب تجسّس متطورة.

ووفق البيان، فإن الجانب الأوكراني لجأ إلى كاميرا مراقبة مخفية داخل إناء للزهور خلال مرحلة التحضير للهجوم، في محاولة لرصد الهدف وجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ العملية.

كما أشار الجهاز إلى أن الاستخبارات الأوكرانية جنّدت أربعة أشخاص لتنفيذ المخطط، من بينهم مهاجر من آسيا الوسطى، وتم توقيفهم قبل تنفيذ العملية.

وأضاف الأمن الفدرالي أن النظام في كييف، بدعم من الغرب، يعمل على التخطيط لهجمات مماثلة تستهدف عدداً من المناطق الروسية، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لكشف مزيد من التفاصيل والجهات المتورطة

