اغتيال الشيخ فرحان المنصور خطيب مقام السيدة زينب قرب دمشق بعملية تفخيخ سيارة

أفادت تقارير إعلامية بأن الشيخ فرحان حسن المنصور، خطيب مقام السيدة زينب في ريف دمشق، قُتل متأثرًا بجراحه بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة أو تفخيخ، في عملية وُصفت بالاغتيال.

وذكرت مصادر محلية أن الحادثة وقعت قرب منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة لاحقًا.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الهجوم وظروفه.

