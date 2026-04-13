استهداف القاعدة الإيرانية السرية تحت الأرض «النسر 44» يكشف تصعيدًا عسكريًا خفيًا

كشفت صور أقمار صناعية عن تعرّض القاعدة الجوية الإيرانية السرية تحت الأرض المعروفة باسم «النسر 44» لغارات جوية استهدفتها أواخر شهر آذار الماضي في منطقة جبلية نائية جنوب إيران، في هجوم لم يُعلن عنه سابقًا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أظهرت الصور وجود حفر ناتجة عن ضربات جوية عند مداخل الأنفاق المؤدية إلى ملاجئ الطائرات داخل القاعدة، ما يشير إلى تعطّل الوصول إلى المدرج واحتجاز الطائرات في الداخل.

كما بيّنت الصور تدمير مبنى مرتبط بأعمال البناء داخل المنشأة، إلى جانب ظهور أكوام ترابية وعوائق على المدرج، يُعتقد أن القوات الإيرانية وضعتها لمنع أي محاولة هبوط لطائرات معادية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها راجعت عدة صور التُقطت خلال شهر آذار، أظهرت أضرارًا متزايدة في ممرات تحرك الطائرات مع نهاية الشهر، فيما تعرّضت بعض مداخل الأنفاق لضربات في مراحل سابقة.

وعلى خلاف ما يحدث عادة في مثل هذه العمليات، لم تظهر أي تسجيلات مصورة للهجوم من شهود عيان، ما يرجّح أن الأقمار الصناعية كانت الوسيلة الوحيدة لتوثيق حجم الأضرار.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل ردًا على استفسارات الصحيفة بشأن هذه الضربات.

وتقع القاعدة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، على بعد نحو 160 كيلومترًا شمال مضيق هرمز، وقد بدأ العمل على إنشائها تحت الأرض عام 2013، قبل أن يُستكمل بناء مدرج الطيران بعد ثماني سنوات.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت عام 2023 لقطات تُظهر طائرات مقاتلة ومسيّرات داخل القاعدة، ما يعكس أهميتها الاستراتيجية ضمن البنية العسكرية الإيرانية.

ويأتي الكشف عن استهداف «النسر 44» في ظل تصعيد عسكري متزايد في المنطقة، حيث تُعد القواعد تحت الأرض جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية لحماية قدراتها الجوية من الهجمات المفاجئة، ما يجعل استهدافها مؤشرًا على تطور نوعي في طبيعة العمليات العسكرية.

