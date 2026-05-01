إيران تُخفف شروطها وتلوّح بالعودة إلى المفاوضات الأسبوع المقبل

نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أن إيران خفّفت من سقف شروطها للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث تخلّت عن مطلب إنهاء الحصار بشكل كامل، مكتفية بطلب ضمانات محددة.

وبحسب المصادر، فإن المقترح الإيراني الجديد تضمن أيضًا شروطًا مرتبطة بآلية فتح أو تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل حساسية الملف الإقليمي وتأثيره على أسواق الطاقة.

كما أشارت التقارير إلى أن طهران خففت من مواقفها السابقة بسبب الضغوط والخسائر الاقتصادية المتزايدة، مع إبداء استعداد للعودة إلى المفاوضات في إسلام آباد بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.