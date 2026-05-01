إيران تستخرج صواريخ “مدفونة تحت الركام” لإعادة بناء ترسانتها

نقلت شبكة “NBC” عن مسؤول أميركي ومصادر أخرى أن إيران تستغل وقف إطلاق النار لاستخراج صواريخ باليستية وذخائر كانت مخبأة تحت الأرض أو مدفونة تحت الركام، في محاولة لإعادة تأهيل قدراتها العسكرية بسرعة.

وبحسب التقرير، تهدف طهران إلى تعزيز قدراتها في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما يسمح لها باستهداف مواقع في الشرق الأوسط في حال استئناف العمليات العسكرية.

ورغم إعلان الولايات المتحدة تدمير جزء كبير من الترسانة الإيرانية، تشير تقديرات استخباراتية إلى أن قدرات مهمة لا تزال موجودة، بعدما تم إخفاؤها مسبقًا في مواقع تحت الأرض.

ويأتي ذلك في وقت تلقى فيه دونالد ترامب إحاطة حول خطط عسكرية محتملة ضد إيران، تشمل تأمين مضيق هرمز واستهداف منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، ما يعكس استمرار التوتر في المنطقة رغم الهدنة الحالية.

