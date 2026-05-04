إيران تدعو السفن التجارية إلى التنسيق المسبق لعبور آمن في المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن على السفن التي ترغب بالمرور “بسلام” في الممرات البحرية الإقليمية التنسيق مع السلطات الإيرانية قبل العبور.

وأوضح بقائي أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما تصفه طهران بـ“تنظيم أمن الملاحة البحرية”، مؤكداً أن التعاون والتنسيق يمكن أن يساهم في تفادي أي حوادث أو توترات في المنطقة.

