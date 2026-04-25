إيران: إنتاج أكثر من ألف نوع من الأسلحة محليًا

صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، أن بلاده تنتج أكثر من ألف نوع من الأسلحة محليًا، تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة ومعدات عسكرية متنوعة، مؤكدًا أن هذا الإنتاج يتم بالكامل بأيدٍ إيرانية وبمشاركة القوات المسلحة ووزارة الدفاع والقطاع الخاص والشركات المعرفية.

وأوضح أن هذه القدرات جاءت نتيجة استثمارات طويلة في القطاع الدفاعي، مع توزيع عمليات الإنتاج داخل البلاد لضمان استمراريتها حتى في حال تعرض بعض المنشآت لأضرار.

