إعلام إيراني: لا صحة للأنباء عن عقد الجولة الثانية من مفاوضات إسلام آباد

نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية التقارير التي تحدثت عن انعقاد جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدة أنّ هذه الأنباء غير دقيقة حتى الآن.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن طهران لم تتخذ قراراً بإرسال وفد تفاوضي إلى إسلام آباد، في ظل استمرار التوترات والضغوط، مشيرة إلى أنّ أي مشاركة مرتبطة بتطورات الموقف السياسي، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات والحصار المفروض عليها

