إصابة عدة أشخاص بعد أن دهست سيارة حشداً في مدينة ليبزيك الألمانية، واعتقال السائق

أفادت الشرطة في مدينة ليبزيك بأن عدداً من الأشخاص أُصيبوا بعد أن اقتحمت سيارة حشداً من الناس داخل المدينة.

Several injured after car drives into crowd in Leipzig; driver arrested, police say pic.twitter.com/xXX9jrGnmO — Cedar News (@cedar_news) May 4, 2026



وذكرت السلطات أن السائق فرّ من المكان فور الحادث، قبل أن يتم توقيفه لاحقاً من قبل الشرطة. وقد هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نُقلوا إلى مستشفيات قريبة.

ولم تُعلن السلطات بعد عن الحالة الصحية الدقيقة للمصابين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الحادث وظروفه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.