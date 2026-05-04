إصابة عدة أشخاص بعد أن دهست سيارة حشداً في مدينة ليبزيك الألمانية، واعتقال السائق

Published: 4 hours ago
أفادت الشرطة في مدينة ليبزيك بأن عدداً من الأشخاص أُصيبوا بعد أن اقتحمت سيارة حشداً من الناس داخل المدينة.


وذكرت السلطات أن السائق فرّ من المكان فور الحادث، قبل أن يتم توقيفه لاحقاً من قبل الشرطة. وقد هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نُقلوا إلى مستشفيات قريبة.
ولم تُعلن السلطات بعد عن الحالة الصحية الدقيقة للمصابين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الحادث وظروفه.

