إسرائيل تعارض الاتفاق بين واشنطن وطهران بسبب الإبقاء على البرنامجين النووي والباليستي

تتّجه إسرائيل إلى معارضة أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، معتبرة أنه لا يحقق أهدافها الأمنية، خصوصًا في ما يتعلق بالإبقاء على البرنامجين النووي والباليستي الإيرانيين.

وبحسب ما يتم تداوله في الأوساط السياسية، فإن تل أبيب ترى أن استمرار هذه البرامج يشكّل تهديدًا مباشرًا، ما يدفعها إلى تفضيل خيار التصعيد العسكري أو العودة إلى المواجهة مع إيران بدل القبول بتسوية لا تتضمن تفكيكًا كاملاً للقدرات النووية والصاروخية.

