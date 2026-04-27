إسرائيل ترسل رسائل عاجلة إلى واشنطن بشأن المفاوضات.. ماذا جاء فيها؟

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب وجّهت رسائل عاجلة إلى واشنطن، دعت فيها إلى التشدد في التعامل مع ملف المفاوضات مع إيران، محذّرة من أي تراجع أو مرونة قد تؤدي إلى فشل المسار الدبلوماسي.

وبحسب المعلومات، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر سيناريوهات محتملة في حال انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك تشديد الإجراءات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بمضيق هرمز، الذي تعتبره إسرائيل نقطة ضغط استراتيجية على طهران.

كما أشارت التقارير إلى أن إسرائيل تخشى من توجه أميركي نحو تخفيف الضغط على إيران لإعادة إحياء المفاوضات، في وقت تستمر فيه الاتصالات غير المباشرة عبر وسطاء دوليين، وسط جمود في مسار التفاهمات وغياب أي اختراق واضح حتى الآن.

