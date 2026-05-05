إسرائيل تتابع احتمال رد إماراتي بعد هجمات إيرانية وتصعيد في الخليج

تسود حالة من الترقّب الشديد في إسرائيل تجاه تطوّرات الأوضاع في منطقة الخليج، وسط مؤشرات على احتمال ردّ إماراتي على الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وبحسب ما نقلته مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن تل أبيب تتابع عن كثب ما يجري، خصوصًا بعد إعلان الإمارات تعرضها لصواريخ ومسيّرات إيرانية، أدّت إلى أضرار في مناطق حيوية بينها الفجيرة.

وفي تطور لافت، أفادت تقارير إعلامية بوجود اتصالات مباشرة بين مسؤولين إماراتيين ونظرائهم الإسرائيليين، حيث أُبلغت تل أبيب بأن أبوظبي تدرس الرد على ما وصفته بـ”الاعتداءات الإيرانية”.

في المقابل، تعيش إسرائيل حالة استنفار أمني وسياسي، مع استمرار مشاورات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع القيادات العسكرية، وسط مخاوف من توسّع رقعة المواجهة في المنطقة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن إيران قد تحاول إبقاء الصراع محصورًا في الخليج، بينما تبقى احتمالات التصعيد الإقليمي أو التدخل الأميركي واردة في حال تدهور الأوضاع أكثر.

