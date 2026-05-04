إخلاء محطة بروكسل ميدي في بلجيكا بعد العثور على طرد مشبوه

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات البلجيكية أخلت محطة محطة بروكسل ميدي، وهي من أكبر محطات القطارات الدولية في البلاد، بعد العثور على طرود مشبوهة داخل المحطة.

وبحسب المعلومات، تم إغلاق المحطة بالكامل وتعليق حركة القطارات، فيما تدخلت الشرطة وخبراء المتفجرات لفحص الأجسام المشبوهة وتأمين المكان.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث تسبب باضطراب كبير في حركة النقل، قبل أن يتبين لاحقًا أن الطرد لا يشكل تهديدًا فعليًا، مع فتح تحقيق رسمي في ملابسات الواقعة.

