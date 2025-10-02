OMT تطلق ميزة الدفع عبر QR ضمن تطبيق OMT Pay وتتيح استبدال النقاط بمبالغ نقدية

أعلنت شركة OMT في بيان ” إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيقها الإلكتروني OMT Pay، تتيح للمستخدمين تسديد المدفوعات في المتاجر عبر تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، من خلال أجهزة نقاط البيع (POS) المعتمدة، ومن دون أي كلفة إضافية”.

وقالت :” على المستخدم”فتح تطبيق OMT Pay واختيار “Pay with QR”، ثم مسح رمز QR الصادر عن الـ POS machine. ويمكن جمع نقاط مع كل عملية دفع، على أن تُستبدل هذه النقاط لاحقًا بمبالغ نقدية تُضاف مباشرة إلى محفظة OMT Pay.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة”تُشكّل ميزة الدفع هذه إضافة نوعيّة إلى مجموعة حلول الدفع التي يقدّمها تطبيق OMT Pay. كما ذكرت بامكان تعبئة محفظة OMT Pay، والتحويل من محفظة OMT Pay إلى محفظة OMT Pay أخرى، وسحب الأموال من محفظة المستخدم من دون أيّ رسوم”.

