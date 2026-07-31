بالصور: الجمارك تداهم محلًا للمواد التبغية المهرّبة وتضبط طائرات مسيّرة في طرابلس

أعلنت إدارة الجمارك في بيان، أن “قوة من شعبة البحث عن التهريب – ضابطة زحلة، تمكنت من مداهمة محل لبيع المواد التبغية المهربة، وتم حجز المضبوطات واقتياد صاحبها إلى المركز المختص لاتخاذ المقتضى القانونيّ في حقه”.

وقالت: “في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للجمارك – ضابطة طرابلس، في مجال مكافحة التهريب، تمكنت دورية من مفرزة المدينة من ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في مدينة طرابلس. وتم حجز المضبوطات واقتياد صاحبها إلى مركز جمارك طرابلس، حيث بوشر التحقيق مع المعنيين بإشراف القضاء المختص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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