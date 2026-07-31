إقتصاد

دعوات لكشف أسباب أزمة المحروقات ومحاسبة المسؤولين عنها

Published: day واحد ago
المحروقات

طالب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وسائر الجهات المعنية  ب”التدخل الفوري لمعالجة أزمة المحروقات في محافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع، وبوضع اليد على أسباب الأزمة وكشف المسؤولين عنها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب أو التقصير”.

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وأكد  في بيان، أن” استمرار الأزمة ينعكس سلباً على المواطنين وعلى قطاعات النقل البري والصحة والزراعة، إضافة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية”.

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Published: day واحد ago
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