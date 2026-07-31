ارتفاع جديد في أسعار البنزين والمازوت في لبنان واستقرار سعر الغاز

بيروت — أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدول أسعار المحروقات الجديد في لبنان، مسجّلًا ارتفاعًا في أسعار البنزين والمازوت، فيما بقي سعر قارورة الغاز من دون تعديل.

وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 2,444,000 ليرة لبنانية، بزيادة 42,000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 2,462,000 ليرة لبنانية، بزيادة 42,000 ليرة.

المازوت: 2,276,000 ليرة لبنانية، بزيادة 91,000 ليرة.

قارورة الغاز: 1,157,000 ليرة لبنانية، من دون تغيير.

وتعكس الزيادات الجديدة استمرار تقلب أسعار المحروقات في لبنان، في ظل تأثرها بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وتكاليف الاستيراد والتوزيع.

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