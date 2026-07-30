تاتش اعلنت البدء بالتنفيذ الفعلي لشبكة الجيل الخامس 5 G بالتنسيق مع وزارة الاتصالات

اعلنت شركة “تاتش” في بيان، “بدء مرحلة التنفيذ الفعلية لشبكة الجيل الخامس 5G بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات”، واستعرضت خططها للجاهزية الشاملة.

وعقدت شركة touch اليوم الاجتماع التنفيذي الأول لإطلاق مشروع 5G رسميًا، برئاسة رئيس مجلس الإدارة كريم سليم سلام، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة التنفيذي، والفرق التقنية، وحشد من موظفي الشركة، وذلك بالتزامن مع وصول الدفعة الأولى من تجهيزات ومحطات 5G إلى بيروت، إيذانًا ببدء مرحلة التنفيذ الميداني للمشروع، في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات في لبنان.

سلام

واستهل سلام الاجتماع بتوجيه “تحية تقدير وامتنان إلى جميع موظفي الشركة، ولاسيما الفرق الفنية والميدانية، مثمنًا الجهود الاستثنائية التي بذلوها خلال الفترة الماضية لإعادة خدمات الاتصالات إلى المناطق الجنوبية المتضررة، رغم الظروف والتحديات الصعبة”، مؤكدًا أن “هذه الجهود جسّدت التزام touch برسالتها الوطنية وبحق اللبنانيين في الحصول على خدمات اتصالات موثوقة في مختلف الظروف”.

ولفت الى أن “touch لم تكن يومًا شركة تكتفي بإطلاق الوعود أو الإعلان عن الخطط، بل رسخت مكانتها كشركة تقود قطاع الاتصالات بالإنجازات الملموسة”، وقال: “كانت touch أول شركة تشغّل أول موقع 5G في لبنان في العام 2019، وأول من اختبر بنجاح أحدث حلول وتقنيات 5G العالمية. واليوم ننتقل من مرحلة التحضير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإطلاق الخدمة التجارية، لأننا نؤمن بأن الريادة تُبنى بالإنجاز والعمل”.

وأوضح أن “الشركة باشرت منذ ستة أشهر تنفيذ برنامجها المتكامل لإطلاق شبكة 5G، حيث اختارت أحدث الحلول التقنية لدى شريكيها العالميين Huawei وNokia، وأنجزت جميع الدراسات الفنية والمسوح الميدانية والأعمال التحضيرية، واستكملت عمليات توريد المعدات، لتصبح اليوم في مرحلة التنفيذ وفق أعلى المعايير العالمية”.

وكشف “أن تاتش ستباشر، قبل نهاية شهر آب، تشغيل 15 موقعًا بتقنية 5G تعتمد أحدث التقنيات العالمية، لتغطي عددًا من المناطق الحيوية في بيروت، على أن تستكمل خلال الفترة الممتدة بين شهري أيلول وتشرين الثاني نشر 60 موقعًا إضافيًا في بيروت، ومحيط مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، والضاحية الكبرى (GBA)، والبترون، وجبيل، وجونية، وطرابلس، وزحلة، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى خارج العاصمة”.

وأضاف: “إن الشركة ستنتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن التوسع التدريجي في نشر شبكة 5G على امتداد مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها الجنوب اللبناني، تأكيدًا لالتزام touch بتحقيق عدالة رقمية وضمان استفادة جميع اللبنانيين من أحدث تقنيات الاتصالات، من دون أي تمييز بين منطقة وأخرى”.

وأشار سلام “إلى أن سجل touch في الريادة لم يبدأ مع 5G، بل سبق أن كانت الشركة السباقة للإطلاق التجاري لخدمة VoLTE بجودة واستقرار عاليين، والتي يستخدمها اليوم أكثر من 50 ألف مشترك منذ مطلع العام 2026، على أن يستمر توسيع نطاق الخدمة تدريجيًا لتشمل جميع المشتركين الذين تدعم أجهزتهم هذه التقنية”.

وفي ختام الاجتماع، أكد سلام أن “إطلاق مشروع 5G ليس مجرد تحديث تقني، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل لبنان الرقمي، وخطوة جديدة تعكس قدرة تاتش على تحويل الرؤية إلى واقع، وتعزز مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في لبنان”.

وختم: “سنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات، وتطوير شبكتنا، وتقديم أفضل الخدمات لزبائننا، لأننا نؤمن بأن الثقة تُكتسب بالإنجاز، وأن الريادة تُثبت بالأفعال. واليوم، نفتح صفحة جديدة في تاريخ الاتصالات في لبنان، عنوانها التنفيذ والابتكار والمستقبل”.

واوضح البيان ان “مشتركي touch الذين يملكون أجهزة تدعم تقنية 5G ضمن هذه المناطق، سيتمكنون من الاستفادة من تجربة 5G حقيقية بسرعات فائقة، مع انتقال سلس بين شبكتي 4G و5G من دون أي انقطاع أو إجراءات إضافية، ومن دون أي رسوم إضافية، بما يوفر تجربة استخدام متطورة تلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات المستقبل”.

وأكدت الشركة أن “مشروع 5G يشكل جزءًا من خطة تطوير شاملة للبنية التحتية للشبكة، إذ يشمل أيضًا تحديث 75 موقعًا جديدًا إضافيًا لتقنية 4.5G، وإنشاء 75 موقعًا جديدًا في المناطق الريفية لسد فجوات التغطية وتحسين جودة الخدمة، وذلك قبل نهاية العام الحالي، بما يعزز كفاءة الشبكة ويرفع مستوى الخدمات في مختلف المناطق اللبنانية”.

كما شددت على أنها “ستواصل، بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات (TRA)، تنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع، بما يضمن توسيع نطاق انتشار شبكة 5G وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي”.

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