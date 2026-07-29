أسعار الذهب تنخفض وسط استقرار الدولار وترقب الأسواق

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء مع استمرار استقرار الدولار وترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي استمر يومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير يومي الخميس والجمعة على الترتيب، مع التحذير من ارتفاع التضخم.

وحافظ الدولار على مستوى قريب من أعلى مستوى له في شهر، مما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ما أسعار الذهب اليوم عالميا؟

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت أبوظبي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.4 % إلى 4021.70 دولار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية “في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط”، وإن الصواريخ تم اعتراضها بنجاح.

وقدمت عمان إلى إيران خطة مدعومة من دول الخليج لإدارة مضيق هرمز تشمل تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدامه، حسبما صرح مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز يوم الثلاثاء.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 57.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1605.96 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1% إلى 1268.35 دولار

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.