بالصور: مصلحة الصحة تضبط مخالفات غذائية وتقفل ملحمة ومسلخ دجاج في الجنوب

دهم فريق من مفتشي مصلحة الصحة الاقليمية في محافظة الجنوب مؤسسات غذائية في العاقبية الواقعة ضمن نطاق بلدة البيسارية بالتعاون مع لجنة الرقابة الصحية في البلدة وعناصر شرطة بلديتها ، وتم بنتيجتها تسطير محضر ضبط بحق محل، اقفال ملحمة ، ومسلخ للدجاج لمخالفتها معايير سلامة الغذاء الصحية ، فيما وجهت انذارت خطية وشفهية الى بعضها الاخر لتسوية اوضاعهم والتقيد بالشروط الصحية المعتمدة

مصلحة الصحة تضبط مخالفات غذائية وتقفل ملحمة ومسلخ دجاج في الجنوب #عاجل https://t.co/thE7CvPi7p pic.twitter.com/FAhvlg4WOa — Cedar News (@cedar_news) July 28, 2026

وبحسب الكشف الميداني للمراقبين فقد تم تحرير محضر ضبط بحق صاحب احد المحال لاحتوائه على كميات من الالبان والاجبان والبهارات والسكاكر المنتهية الصلاحية، مما ادى الى اقفاله واتلافها ، كما اغلق المراقبون ملحمة لا تعتمد الشروط الصحية اللازمة ، اما مسلخ الدجاج فقد اقفل بسبب عدم التزامه معايير السلامة الغذائية، كما وجهت انذارات لعدد من المؤسسات والمحال بغية تصحيح مخالفاتهم .

واكدت المصلحة “متابعة حملتها عبر فرق مفتشيها على مستوى الجنوب ، لتصويب مسار مختلف المؤسسات الغذائية نحو الالتزام بكل ما من شانه تامين سلامة وصحة الغذاء للمستهلك “.

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