توقيف متورطين بتزوير تواريخ صلاحية مشروبات الطاقة في الشمال

دهمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال، بمؤازرة دورية من جهاز أمن الدولة – مكتب المنية الضنية، في إطار حملاتها المستمرة لملاحقة المخلين بالأمن الغذائي وحماية حقوق المستهلك، مستودعا يتلاعب بتواريخ الصلاحية لكميات من مشروبات الطاقة وإعادة ربطها بتواريخ جديدة.

وبعد معاينة المخالفة وضبط البضائع والمعدات المستعملة في عمليات التزوير، تمّ:

– تسطير محضر ضبط بحق المخالفين وفق القوانين المرعية الإجراء.

– إقفال المستودع بالشمع الأحمر بناءً على إشارة المدعي العام الاستئنافي في الشمال.

– مصادرة المعدات المستخدمة للتلاعب بالتواريخ والمواد المغشوشة.

– توقيف المتورطين من قبل دورية أمن الدولة وإحالتهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وأكدت الوزارة “استمرارها في مراقبة الأسواق وقمع المخالفات والتعديات التي تمس صحة المواطنين وغذائهم”، مشددة على أنها “لن تتساهل مع أي محاولة للغش والتلاعب بالسلامة الغذائية”.

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