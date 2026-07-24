التهرب الجمركي على الهواتف تحت المجهر.. واجتماع بين الاتصالات والمالية

استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج وزير المالية ياسين جابر، وعقدا اجتماعًا مع اللجنة المشتركة بين وزارة الاتّصالات ومديرية الجمارك اللبنانية، للبحث في مستجدات ملف التهرّب الجمركي على الهواتف الخليوية المستوردة، والإجراءات المتّخذة لمعالجة الثّغرات وتعزيز الرقابة.



واطلّع الوزيران على أعمال اللجنة المشتركة المكلّفة تحسين آلية العمل وتحصينها، عبر اعتماد آلية الشباك الموحّد (single window) الرامية إلى ضبط الإجراءات الجمركية وتسريعها مستقبلًا، أمّا ما يتعلّق بالفترة السابقة فبات الملف في عهدة القضاء.

وكان الوزير الحاج استقبل سفير دولة الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التّعاون لا سيما في قطاع الاتّصالات.

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