وزارة المالية تعلن إقفال دائرة تحصيل بيروت مؤقتًا لهذا السبب

اصدرت وزارة المالية، بيانا، أعلمت فيه “المواطنين وأصحاب المعاملات والمراجعات أن دائرة تحصيل بيروت ستتوقف عن استقبال المراجعين موقتاً خلال الفترة الممتدة من الاثنين 27 تموز 2026 ولغاية الأربعاء 29 تموز 2026 ضمناً، وذلك بسبب انتقالها إلى مقرها الجديد في مبنى وزارة المالية – كورنيش النهر – مستديرة العدلية (الطابق الأرضي).

ويأتي هذا الإقفال الموقت لإتاحة استكمال أعمال الانتقال والتجهيز وإعادة تنظيم العمل في المقر الجديد، بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة أفضل.

لذا، تأمل الوزارة من المواطنين وسائر المعنيين أخذ العلم بهذا الإجراء، وتأجيل مراجعاتهم خلال الفترة المذكورة، على أن يُستأنف استقبالهم فور انتهاء أعمال الانتقال، ضمن المهلة المحددة.

وتلفت الوزارة إلى أن خدمة قطع الإيصالات الخاصة بمعاملات الضرائب غير المباشرة ورسم الانتقال ستستمر في مبنى الوزارة في بشارة الخوري طوال فترة الإقفال الموقت، من دون أي توقف”.

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