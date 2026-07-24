الذهب يواصل التراجع مع تصاعد مخاوف التضخم والفائدة

واصل سعر الذهب اليوم تراجعه، الجمعة، بعد انخفاضه 2% في الجلسة الماضية، إذ أججت عودة سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل المخاوف بشأن التضخم.

كما عزز ارتفاع النفط التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

سعر الذهب اليوم

وبحلول الساعة 0733 بتوقيت أبوظبي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4030.09 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين، والذي سجله يوم الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.4% إلى 4033.20 دولار.

والذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة نسبتها 0.4%.

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التقلبات مستمرة

وقال براين لان، المدير الإداري لشركة غولد سيلفر سنترال: “على المدى القصير نتوقع مزيدًا من التقلبات… فقد كان الذهب يتداول في نطاق يتراوح بين 3980 دولارًا و4170 دولارًا تقريبًا، وظل عالقًا في هذا النطاق لأسابيع. وفي كل مرة تقترب فيها الأسعار من مستوى 4000 دولار أو تنخفض عنه قليلًا، نرى ظهور مشترين كبار يعودون لشرائه ورفع سعره مرة أخرى”.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وحلفاءها الحوثيين أمس الخميس “بعقاب عسكري كبير” بعد أن هاجمت الجماعة اليمنية ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وارتفع سعر خام برنت 7% عند التسوية أمس الخميس، متجاوزًا حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/ أيار، في واحدة من أكبر الارتفاعات منذ بدء الحرب.

ويثير ارتفاع أسعار النفط الخام مخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي حين يُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جاذبيته كأصل لا يدر عائدًا عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.

توقعات رفع الفائدة

وتركز الأسواق أيضًا على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ويرجح أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن المتداولين يرون احتمالًا نسبته 81% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا أمس الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام رفعها في سبتمبر/ أيلول.

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ترجع سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 57.29 دولار للأوقية، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 2.5%.

وهبط سعر البلاتين 1.3% إلى 1579.49 دولار، كما نزل سعر البلاديوم 1.5% إلى 1237.50 دولار، وكلاهما في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية.

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