الذهب يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوعين

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس عن أعلى مستوياته في أسبوعين، المسجل في الجلسة الماضية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

يأتي ذلك بينما يحول المتعاملون أنظارهم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده الأسبوع المقبل، بحثًا عن مؤشرات حول موعد أي زيادات محتملة في أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت أبوظبي، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ 7 يوليو/ تموز.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.4% إلى 4134.60 دولار.ضغوط التضخم

وقال جيجار تريفيدي، محلل الأبحاث البارز لدى إندوس إند للأوراق المالية: “يواصل النفط ارتفاعه، مما يزيد من ضغوط التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ويحد من الاتجاه الإيجابي للذهب مع ضعف الدولار”.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مع شن الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران وإعلان الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر.

وتراجع الدولار 0.1%، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

توقعات الفائدة الأمريكية

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى أعلى مستوى لها في 17 شهرًا، إذ أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات المتجددة في إمدادات الطاقة إلى تأجيج التضخم وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليًا احتمالًا بنسبة 77% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» عند ذروة أسبوعين قبل قرار المركزي الأمريكي

ومن شبه المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه سيترك الباب مفتوحًا أمام رفع آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

صعود سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 59.90 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.7% إلى 1656.24 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1301.25 دولار.

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