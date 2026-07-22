الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين.. وترقب لقرار الفيدرالي

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين، بدعم من عمليات الشراء الفنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، بحثًا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة، ويتابعون عن كثب صراع الشرق الأوسط.

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4113.73 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0523 بتوقيت أبوظبي، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 يوليو/ تموز.

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/ آب 1.1% إلى 4119.1 دولار.

وغيرت ناقلتا نفط كانتا تنقلان خامًا سعوديًا إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر أمس الثلاثاء، حيث عطل توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حركة الملاحة عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.

وفي مؤشر على أن الدبلوماسية لا تزال قائمة، زار وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني باكستان، التي تلعب دور الوسيط، وطلب من إسلام آباد مواصلة جهودها.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، قرب أعلى مستوياتها في 6 أسابيع.

توقعات الفائدة الأمريكية

وأظهر أوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا حتى نهاية 2026، لمعالجة مشكلة التضخم المستمرة منذ خمس سنوات.

ارتفاع سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 59.82 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.6% إلى 1655.61 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.6% إلى 1302.25 دولار.

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