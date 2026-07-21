وزارة المالية تنظّم غدا جلسة تفاعلية عبر الإنترنت عن الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

تنظم وزارة الماليّة عبر معهدها المالي والاقتصادي – معهد باسل فليحان غداً الأربعاء جلسة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان “إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: هل تعرف موجباتك الضريبية؟”، ضمن سلسلة “صرّح بثقة” عبر منصة Zoom تهدف إلى تعريف المكلفين بالخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، وتسهيل استخدام المنصات الرقمية الخاصة بالتصاريح الضريبية والتسديد الإلكتروني، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم.

وتقام هذه الجلسة التفاعلية، وهي الرابعة ضمن السلسلة، بين الحادية عشرة من قبل الظهر والأولى من بعد الظهر، ككل الندوات الأسبوعية الأخرى، في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها الإلكترونية.

وتتناول الجلسات التي يقدّمها خبراء من وزارة المالية عدداً من المواضيع الضريبية، أبرزها ضريبة الدخل على الأرباح، والرواتب والأجور، والضرائب المقتطعة عند المصدر، وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وضريبة الأملاك المبنية، والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ورسم الطابع المالي والمتوجبات المترتبة على العقود، إضافة إلى الرسوم والتصاريح الخاصة بالأنشطة المهنية والقطاعية والوظيفية.

وتوفّر الجلسات “شروحاً مبسّطة للإجراءات ونماذج التصاريح الضريبية، وأمثلة عملية، تساعد المشاركين على تجنب الأخطاء الأكثر شيوعاً، بما يسهم في تعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الطوعي وترسيخ الثقة والشفافية بين المكلّفين والإدارة الضريبية”.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج ضمن سياستها الرامية إلى تطوير خدماتها الرقمية، “وتسهيل امتثال المكلفين لواجباتهم الضريبية، وتعزيز التواصل المباشر معهم، بما يواكب مسار تحديث الإدارة المالية”، ويجسد شعار الوزارة: «نسهّل إجراءاتكم، ونقرّب خدماتنا إليكم».

ودعت الوزارة جميع الراغبين في المشاركة إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً على الرابط الآتي: https://arcg.is/1vnbDP.

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