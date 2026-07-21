إقتصاد

المحروقات إلى الارتفاع مجددًا.. إليكم الأسعار الجديدة

Published: 15 hour ago
المحروقات

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، وفق جدول الأسعار الصادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات، مسجلة زيادات متفاوتة شملت البنزين والمازوت والغاز.

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وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:


بنزين 95 أوكتان: 2,347,000 ليرة لبنانية (+70,000)

بنزين 98 أوكتان: 2,365,000 ليرة لبنانية (+71,000)

المازوت: 2,099,000 ليرة لبنانية (+161,000)

قارورة الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية (+12,000)

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Published: 15 hour ago
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