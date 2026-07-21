انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب قرارات الفائدة الأميركية

هيمنت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على تحركات الأسواق العالمية، لتضغط على أسعار الذهب عبر دعم الدولار وارتفاع عوائد السندات، بينما عززت قفزة النفط رهانات استمرار الفائدة الأمريكية المرتفعة.

تراجعت أسعار الذهب قليلا الإثنين مع تقييم المستثمرين للتصعيد في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وألقى بظلاله على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفقا لرويترز، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4007.91 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.1% إلى 4015.90 دولار.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 0.4%. وزاد الدولار 0.2%، مما رفع من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار خام برنت بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مما أذكى مخاوف التضخم وزاد من توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال مدير ​تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، ديفيد ميغر”لا تزال أسعار الطاقة المرتفعة هي محط الاهتمام، إذ يزيد تفاقم التوتر في الشرق الأوسط من المخاوف من أن بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي قد لا تكون كافية لردع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام”.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالا قدره 83% بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول، ارتفاعا من 73% الأسبوع الماضي.

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