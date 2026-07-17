الذهب يرتفع اليوم.. لكنه يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع

ارتفع سعر الذهب اليوم لكنه يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع مع تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدى تبادل الضربات إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3988.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت أبوظبي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ أول يوليو/تموز.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب عند 3992 دولار.

ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو/حزيران، إذ تجاوز الأثر الناجم عن التوتر في الشرق الأوسط تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو/حزيران، التي صدرت هذا الأسبوع وجاءت أدنى من المتوقع.

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ضغوط التضخم

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: “حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع يعني أن المتداولين لم يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل”.

وتابع: “لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط قائمة، وتمثل المخاوف حيال التضخم والعائدات القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب”.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة الضربات المكثفة أمس الخميس في تصعيد مستمر منذ أسبوع أدى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بشكل كبير.

وقفزت أسعار النفط بنحو 12% منذ بداية الأسبوع بسبب محدودية تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وطلبت طهران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق التصدير عبر البحر الأحمر.

ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار النفط بإثارة المخاوف حيال التضخم مجددًا وزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة. وعادة ما يواجه الذهب، الذي لا يدر عائدًا، صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ينجذب المستثمرون نحو الأصول التي تتيح عوائد أفضل.

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ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليًا احتمالًا نسبته 73% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

تراجع سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 55.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1605.62 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1244.86 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

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