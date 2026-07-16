بيع البنزين أغلى من السعر الرسمي.. ضبط مخالفات في الجنوب

نفذت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في الجنوب في اطار حملة رقابية على محطات المحروقات جولة ميدانية في بلدتي المروانية وانصارية بهدف التثبت من التزام المحطات بالسعر الرسمي للمحروقات وسلامة الكيل، وبعد الكشف الميداني ، تمت بنتيجته تسجيل مخالفتين الاولى، في بلدة انصارية بسبب عدم الالتزام بالسعر الرسمي لمادة البنزين ٩٥ اوكتان حيث يتم بيع الصفيحة بزيادة ٣$ عن السعر الصادر عن وزارة الطاقة، والثانية في بلدة المروانية بسبب ازالة الاختام ورصاصة الوزارة عن العدادات وعدم صحة الكيل .

وعليه، تم تنظيم محضري ضبط بالمخالفتين وتعديل السعر فورا واعطاء مذكرة تصليح للخراطيم وفقا للاصول القانونية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.