إقتصاد

بيع البنزين أغلى من السعر الرسمي.. ضبط مخالفات في الجنوب

Published: day واحد ago
الجنوب

نفذت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في الجنوب في اطار حملة رقابية على محطات المحروقات جولة ميدانية في بلدتي المروانية وانصارية بهدف التثبت من التزام المحطات بالسعر الرسمي للمحروقات وسلامة الكيل، وبعد الكشف الميداني ، تمت بنتيجته تسجيل مخالفتين الاولى، في بلدة انصارية بسبب عدم الالتزام بالسعر الرسمي لمادة البنزين ٩٥ اوكتان حيث يتم بيع الصفيحة بزيادة ٣$ عن السعر الصادر عن وزارة الطاقة، والثانية في بلدة المروانية بسبب ازالة الاختام ورصاصة الوزارة عن العدادات وعدم صحة الكيل .

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 وعليه، تم تنظيم محضري ضبط بالمخالفتين وتعديل السعر فورا  واعطاء مذكرة تصليح للخراطيم وفقا للاصول القانونية.

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Published: day واحد ago
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