إقتصاد

هل ترتفع أسعار البنزين في لبنان؟ تطورات جديدة في الأسواق

Published: day واحد ago
البنزين

بعد تداول أنباء عن توجه مجلس الوزراء لفرض زيادة على صفيحة البنزين في لبنان، نفى وزير الإعلام بول مرقص هذه الشائعات، مؤكداً أنّ “المتداول عن قرار لمجلس الوزراء بفرض زيادة على البنزين ستعلن خلال ساعات، هو خبر عار من الصحة”.

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ومنذ يومين، في 14 تموز/ يوليو، صدر جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، على الشكل التالي:

  • البنزين 95 أوكتان: 2,472,000 (+17000)
  • البنزين 98 أوكتان: 2,490,000 (+17000)
  • المازوت: 2,298,000 (-16000)
  • الغاز: 1,569,000 (00000)

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Published: day واحد ago
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