هل ترتفع أسعار البنزين في لبنان؟ تطورات جديدة في الأسواق

بعد تداول أنباء عن توجه مجلس الوزراء لفرض زيادة على صفيحة البنزين في لبنان، نفى وزير الإعلام بول مرقص هذه الشائعات، مؤكداً أنّ “المتداول عن قرار لمجلس الوزراء بفرض زيادة على البنزين ستعلن خلال ساعات، هو خبر عار من الصحة”.

ومنذ يومين، في 14 تموز/ يوليو، صدر جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 2,472,000 (+17000)

البنزين 98 أوكتان: 2,490,000 (+17000)

المازوت: 2,298,000 (-16000)

الغاز: 1,569,000 (00000)

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