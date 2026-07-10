بالصور: يزبك وبلديات جرد البترون يطالبون بتحرك حكومي عاجل

عقد رؤساء بلديات جرد البترون، وبدعوة من رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك، اجتماعا في بلدية تنورين لبحث الأزمة البيئية المتفاقمة والناتجة عن غياب شبكات الصرف الصحي ومحطات تكرير المياه المبتذلة في بلدات جرود البترون، وما يترتّب عن ذلك من تلوّث خطير للينابيع ومصادر المياه التي تشكّل المورد الأساسي لمياه الشرب والريّ في المنطقة .

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يزبك وبلديات جرد البترون يطالبون بتحرك حكومي عاجلhttps://t.co/5GXtKmKhGq pic.twitter.com/CD3U9aHHMp — Cedar News (@cedar_news) July 10, 2026

وبعد عرض الوقائع والإستماع الى آراء الحاضرين، أكّد المجتمعون ان “إستمرار تصريف المياه المبتذلة بصورة عشوائية أدّى الى تدهور نوعية المياه، وأصبح يشكّل خطراً مباشراً على صحة المواطنين وعلى البيئة والإنتاج الزراعي والثروة المائية، الأمر الذي يستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً بعيداً عن اي تأخير او تجزئة.”

​وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية ، يرفع المجتمعون الى معالي وزير الطاقة والمياه التوصيات التالية:

​1_إعلان مشروع الصرف الصحي في بلدات جرد البترون مشروعاً وطنياً ذا أولوية قصوى ووضعه على البرامج التنفيذية للوزارة.

​2- المباشرة فوراً بإعداد الدراسات النهائية وتأمين التمويل اللازم لإنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير التي تغطي جميع البلدات المعنية.

​3-إدراج هذه المشاريع ضمن الموازنات السنوية وخطط التمويل الداخلي والخارجي.والتواصل مع الجهات المانحة لتأمين الاعتمادات اللازمة.

​4- إجراء مسح شامل ودوري لجميع الينابيع ومصادر المياه وإعلان نتائج الفحوصات للرأي العام واتخاذ الإجراءات الفورية عند ثبوت أي تلوث.

​5- وضع برنامج وطني لحماية أحواض الينابيع ومنع أي تعدّيات او مصادر تلوث تهددها وتطبيق القوانين البيئية بحزم.

​6-تشكيل لجنة مشتركة تضمّ ممثلين عن وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات وإتحاد البلديات والبلديات المعنية ، لمتابعة تنفيذ المشروع ووضع جدول زمني واضح وملزم.

​7_إعتبار حماية المياه الجوفية والينابيع مسؤولية وطنية تتقدّم على اي اعتبارات أخرى ، لما لها من أثر مباشر على الأمن الصحي والغذائي والبيئي.

​8-يؤكد المجتمعون أن البلديات رغم امكانياتها المحدودة قامت وتقوم بما يقع ضمن صلاحياتها ، الا ان تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير يبقى من مسؤولية الدولة اللبنانية الأمر الذي يستوجب توفير التمويل واتخاذ القرار التنفيذي دون ابطاء.

​9_ يناشد المجتمعون معالي وزير الطاقة والمياه المبادرة الى إتخاذ الإجراءات العملية اللازمة ووضع هذا الملف في صدارة أولويات الوزارة .وحفاظاً على صحة المواطنين وصوناً للموارد المائية حماية للأجيال القادمة.

10_ يقرر المجتمعون إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة ومتابعة هذا الملف مع جميع الوزارات والإدارات المعنية حتى بدء التنفيذ الفعلي للمشاريع المطلوبة.

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