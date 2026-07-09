الاقتصاد وأمن الدولة يتحركان.. تشميع محل مياه مخالف في صيدا

دهمت دورية من مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب بمؤازرة عناصر من أمن الدولة محلًا لبيع المياه في محلة حي البراد في مدينة صيدا حيث جرى سحب عينات من المياه وإخضاعها للفحوصات المخبرية.

وأظهرت نتائج التحاليل أن المياه غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة لمياه الشرب ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على إشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة تم إقفال المحل وتشميعه بالشمع الأحمر واستكمال المقتضى القانوني بحق صاحبه.

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