إقتصاد

الاقتصاد وأمن الدولة يتحركان.. تشميع محل مياه مخالف في صيدا

Published: day واحد ago
صيدا

دهمت دورية من مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب بمؤازرة عناصر من أمن الدولة محلًا لبيع المياه في محلة حي البراد في مدينة صيدا حيث جرى سحب عينات من المياه وإخضاعها للفحوصات المخبرية.

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وأظهرت نتائج التحاليل أن المياه غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة لمياه الشرب ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على إشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة تم إقفال المحل وتشميعه بالشمع الأحمر واستكمال المقتضى القانوني بحق صاحبه. 

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Published: day واحد ago
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