أسعار الذهب تتراجع مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس، وحام قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع، الذي سجله في الجلسة الماضية، بفعل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء تصاعد التوتر ليدفع أسعار النفط للارتفاع، كما أذكى المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

سعر الذهب اليوم

بحلول الساعة 0743 بتوقيت أبوظبي، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4060.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد نزوله أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مطلع يوليو/ تموز.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس/ آب، 0.3% عند 4069.80 دولار.

غارات أمريكية جديدة

وأعلن الجيش الأمريكي أمس الأربعاء شن غارات جديدة على إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة البحرية، مما دفع إيران إلى شن هجمات على الكويت والبحرين في أحدث تصعيد ينذر بانهيار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس.

وقال كلفن وانغ، كبير محللي السوق لدى أواندا: “العامل المحفز الداعم لهذا الاتجاه الهبوطي للذهب هو إعادة تقييم احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة ثانية في الربع الأول من العام المقبل”.

وأضاف: “بعد تبادل الضربات أمس، أصبح اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران هشًا في الوقت الحالي، لذا قد تصبح الأوضاع متقلبة مرة أخرى”.

تزايد احتمالات رفع الفائدة

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالًا نسبته 68% لرفع سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول، وبنسبة 87% لرفعها في يناير/ كانون الثاني 2027.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تؤثر سلبًا على المعدن الذي لا يدر عائدًا.

تراجع سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 57.77 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 1591.13 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1223.95 دولار.

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